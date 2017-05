'House of cards' estrena tràiler de la cinquena temporada

La plataforma Netflix ha compartit avui el primer tràiler de la cinquena temporada de 'House of cards', que dona pistes sobre cap a on anirà la trama d'aquest 'thriller' polític. Tot i que als Estats Units l'estrena està programada per al 30 de maig, aquí la sèrie no arribarà fins l'endemà (31 de maig) a través de Movistar+. La plataforma de Telefónica va adquirir els drets d'emissió de la ficció abans que Netflix s'implantés al mercat espanyol, i és per això que, en comptes de veure's pel servei d e 'streaming' de vídeos, s'estrenarà en primer lloc a Movistar+ en format marató.

Els nous episodis seguiran de prop el camí cap a la reelecció de Frank Underwood i exploraran les conseqüències de la nominació de la seva dona, la Claire, com a candidata a la vicepresidència. En el tràiler es pot veure com el matrimoni seguirà conspirant i manipulant el poble nord-americà per aconseguir el poder. En aquesta cinquena temporada s'incorporen al repartiment Patricia Clarkson i Campbell Scott.