Hugh Grant protagonitzarà una minisèrie de la BBC

L'actor Hugh Grant tornarà a la televisió, mitjà en el qual no treballa des dels anys 90, amb la minisèrie 'A very English scandal', una ficció de la BBC que explicarà el cas real de Jeremy Thorpe, líder del Partit Liberal britànic que el 1979 va ser acusat, i posteriorment absolt, d'haver conspirat per assassinar Norman Scott, el seu examant. La sèrie, basada en la novel·la homònima de John Preston, tindrà tres episodis de 60 minuts i estarà dirigida per Stephen Frears, director de pel·lícules com 'La reina' i 'Les amistats perilloses', entre d'altres.

En el comunicat emès per la BBC, el productor executiu de la ficció, Dominic Treadwell-Collins, ha lloat Grant i ha assegurat que és " un dels actors britànics més icònics, i fer-li interpretar una de les figures polítiques britàniques més controvertides és realment emocionant".

'A very english scandal' se centrarà en aquest cas real que s'ambienta en el Regne Unit dels anys 60 i 70, just quan l'homosexualitat acabava de ser despenalitzada i començava a ser acceptada. Jeremy Thorpe, líder del Partit Liberal, va mantenir una relació amb el model Norman Scott que va intentar ocultar a l'opinió pública. Acusat en diverses ocasions d'haver mantingut relacions homosexuals, Thorpe va dimitir el 1976 com a líder del partit. Dos anys més tard, la justícia l'acusava d'haver conspirat, junt amb altres membres del partit, per assassinar Scott.