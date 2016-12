Internet dels objectes xivatos

Si teniu intenció de matar algú i no voleu deixar pistes, comproveu abans que l’escenari del crim no sigui una llar connectada, perquè alguns dispositius us poden espatllar la coartada. La policia de Bentonville, a l’estat nord-americà d’Arkansas, ha demanat a Amazon que li proporcioni les dades d’ús dels altaveus intel·ligents Echo que el sospitós principal d’un assassinat té instal·lats per tota la casa. A més d’escoltar música, els Echo serveixen per donar ordres de veu als electrodomèstics compatibles: tanca les cortines del menjador, encén els llums de l’habitació, posa’m el nou episodi de Mozart in the jungle a la tele de la cuina... I per portar a terme totes aquestes accions, es comuniquen amb Alexa, el sistema d’intel·ligència artificial d’Amazon al núvol. Per això els investigadors pretenen escoltar si els implicats van dir alguna cosa que els faciliti la resolució del crim.

Encara que Amazon cedeixi les dades que li reclamen, no és segur que serveixin de gaire. Si bé aquesta mena d’interfícies verbals estan sempre a l’escolta per tal de reconèixer la paraula clau que precedeix qualsevol ordre, l’empresa mai ha reconegut que acumuli el que diuen els usuaris. Tot i això, els registres d’ús dels diversos altaveus del sospitós ja podrien aportar informació valuosa: la seqüència d’activació permetria deduir a quina habitació hi havia algú en cada moment.

Per si algun guionista de serials de TV3 em llegeix, li recomano que no es precipiti incorporant un Echo a la trama d’un futur episodi: no només no es venen aquí, sinó que Alexa només entén l’anglès, i Amazon no té previst incorporar-hi l’espanyol a curt termini, molt menys el català. Però això no ha de ser motiu de tranquil·litat per als criminals potencials, perquè hi ha altres aparells connectats sords i muts, però igual d’indiscrets: les dades del comptador d’aigua de la casa de Bentonville indiquen que el matí dels fets es van consumir molts més litres del que era habitual, i la policia sospita que va ser per netejar el rastre del que creuen que va passar al pati.