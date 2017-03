Ja ha passat el Dia de la Dona? Doncs, va, tornem-hi

260x366 Manifestació del dia de la Dona a Barcelona / CÈLIA ATSET Manifestació del dia de la Dona a Barcelona / CÈLIA ATSET

Aquesta setmana els mitjans s’han unit –amb entusiasme variable– al Dia de la Dona: han publicat reportatges sensibilitzadors, han denunciat les desigualtats d’oportunitats entre els dos sexes i han tenyit de violeta alguna de les seves pàgines. Particularment, preferiria que alguns dels que es posen estupends, la resta de l’any fessin el favor de comportar-se. Article a 'Las Provincias', aparegut a principis de mes, sobre la periodista Mónica Carrillo: “Aquests pòmuls, aquests ulls d’avellana, aquest to de pell morena, aquests malucs de foc, aquest cul magnífic, com d’índia Pocahontas en versió palmerar d’Elx. La càmera la desitja”. Prosa bavosa de guineu que salta però no arriba a pescar el raïm: “És guapa, però la seva bellesa no posseeix aquell toc torbador de les dones que arrosseguen un passat pecador i uns quants secrets a la regatera del pit”.

També d’aquesta setmana, el titular de l’anglès 'Standard': “Les dones són menys proclius a menjar patates fregides quan mengen amb homes guapos, i aleshores trien amanides, segons un estudi”. Deixant de banda l’'aplaus' per als autors del presumpte estudi, els diaris han de deixar de protegir-se amb aquesta fórmula d’aire pseudocientífic que els permet publicar qualsevol bajanada.

I aquest divendres, 'El Español' porta la peça “Juana Valentina, la germana ‘cañón’ de James Rodríguez que incendia les xarxes”, i la serveix acompanyada de quinze fotos del seu Instagram lleugera de roba. El diari parla de “transformació extrema”. Els ho tradueixo: vol dir que s’ha aprimat tant que fa patir per la seva salut... però, ei, incendia les xarxes! Elevar un cos que suggereix anorèxia a mite eròtic em sembla d’una gran irresponsabilitat. Segur que d’aquí a uns mesos, però, faran alguna notícia sobre com les passarel·les de moda cada cop trien models més primes.