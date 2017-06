Ja està disponible la versió en català de la plataforma Filmin

Des d’aquest divendres ja es pot poden mirar pel·lícules doblades i subtitulades en català a Filmin. La plataforma de distribució de sèries i pel·lícules va presentar la seva versió en català a l’antiga Fàbrica de Moritz de Barcelona, en un acte que va comptar amb l’assistència del conseller de Cultura, Santi Vila; a més del director executiu de Filmin, Juan Carlos Tous, i el director editorial de la companyia, Jaume Ripoll. Vila va destacar que la defensa de la llengua “no es pot fer únicament des de la militància, s’ha de fer des de la qualitat” i va afegir que “quan els projectes excel·leixen, aconsegueixen traspassar fronteres”.

El catàleg inicial de FilminCAT inclou 1.500 pel·lícules i sèries doblades al català o bé en l’idioma original i subtítols, entre les quals destaquen Moonlight, escollida com a millor pel·lícula en l’edició dels Oscars d’enguany, i altres estrenes internacionals recents com Loving, Lion, La tortuga vermella o Train to Busan. Pel que fa a produccions catalanes, s’hi poden trobar pel·lícules com El rei borni o La mort de Lluís XVI, i sèries com Cites, Merlí, Polseres vermelles o Plats bruts.