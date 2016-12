Jaime Cantizano presentarà a La 1 'Jugando con las estrellas'

El nou concurs de La 1, Jugando con las estrellas, estarà conduït per Jaime Cantizano i comptarà amb persones conegudes i els seus fills o familiars com a concursants. El nou programa, que s’estrenarà l’any vinent i ocuparà la franja de prime time, enfrontarà tres parelles en una sèrie de jocs divertits i curiosos.

Segons Televisió Espanyola, el concurs mostrarà la cara “més humana i quotidiana” de rostres coneguts del món de la televisió, la música i l’espectacle. Entre els participants que ja han confirmat la seva presència hi haurà Samantha Vallejo-Nágera, Pablo Carbonell, El Sevilla i Lolita. Els concursants competiran per un premi que es destinarà a una entitat benèfica escollida per la parella guanyadora. Jugando con las estrellas és l’adaptació del format britànic Big star’s little star, que ja ha estrenat la quarta temporada i que s’ha convertit en un èxit d’audiència al Regne Unit.