Jennifer Aniston assegura que vol tornar a la televisió

Jennifer Aniston està allunyada de la televisió des que va acabar la mítica sèrie Friends, fa gairebé tretze anys. Des de llavors només se l’ha pogut veure fent cameos. Potser per això l’actriu ha dit que ja té ganes de tornar-hi. En una entrevista a Variety declarava el seu interès per la televisió: “Hi he pensat molt, en això. [...] En aquest punt de la meva carrera vull formar part d’històries meravelloses i personatges emocionants, i també passar una bona estona”. “Ara prefereixo estar més a prop de casa i disfrutar del meu temps. Ara, hauria de ser una bona experiència. Ja no tinc temps per als crits de directors furiosos”, assegurava. Aniston, en la mateixa entrevista, feia referència a la carta publicada al Huffington Post al juny, on criticava l’escrutini a què es veu sotmesa des de fa més de vint anys. A Variety va insistir que com a societat considerem que “les noies no són boniques si no són increïblement primes o semblen supermodels”.