Jesús Vázquez presentarà el nou programa musical de Telecinco

Mediaset torna a apostar per la música per omplir el prime time. La nova proposta és Me lo dices o me lo cantas, un programa presentat per Jesús Vázquez en què personatges famosos versionaran èxits musicals canviant-los la lletra. Telecinco s’uneix de nou amb la productora Fremantle Media, amb la qual va fer Got Talent España, per tirar endavant aquest projecte, que es començarà a gravar la setmana que ve.

El format està inspirat en la fórmula que utilitzen programes nord-americans com els de Jimmy Fallon o James Corden, on sovint apareixen celebrities interpretant cançons a les quals canvien la lletra per fer broma sobre l’actualitat política, social o televisiva. Me lo dices o me lo cantas buscarà tenir el mateix ressò mediàtic que aquest tipus de format, que no només té bona acollida entre l’audiència, sinó que també genera continguts que sovint es fan virals a través de les xarxes socials arreu del món.