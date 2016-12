'Joc de trons' repeteix com la sèrie més piratejada de l'any

' Joc de trons' corona, per cinquè any consecutiu, el rànquing de sèries més piratejades de l'any. Segons la web TorrentFreak, la ficció de la HBO ocupa el primer lloc de la llista de programes televisius amb més descàrregues a través de BitTorrent del 2016. Per darrere de la sèrie dels set regnes se situa ' The walking dead', que també repeteix com a segona producció més piratejada. El tercer lloc del rànquing l'ocupa ' Westworld', l'aposta de la HBO estrenada aquesta tardor. Els responsables d'elaborar la llista destaquen que és poc habitual que una ficció estrenada recentment ocupi una posició tan elevada al rànquing.

En quart i cinquè lloc es troben ' Arrow' i ' The Flash', respectivament. TorrentFreak també remarca que aquest any no hi ha hagut grans moments de descàrregues massives i que les xifres de descàrregues són molt similars a les del 2015. Amb tot, la web aclareix que això no vol dir que la pirateria s'hagi estancat i recorda que molts usuaris opten per consumir continguts il·legalment a través de pàgines web que ofereixen vídeos en 'streaming'.