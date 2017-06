Jordi Baró, nou corresponsal de Catalunya Ràdio a Brussel·les

La corresponsalia a Brussel·les de Catalunya Ràdio canviarà de mans a partir del setembre. Jordi Baró serà el nou corresponsal de la ràdio de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la capital europea, tal com va anunciar ahir l’ens públic.

Baró, fins ara redactor de la secció d’internacional de Catalunya Ràdio, substituirà Albert Elfa, que des del 2015 era el titular de la corresponsalia i que anteriorment va ser delegat de TV3 al Pròxim Orient i als Estats Units. Jordi Baró informarà per a l’emissora des de Brussel·les, al costat de Xavi Coral, corresponsal de TV3 a la ciutat.

Nascut a Reus l’any 1983, Baró és llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i està especialitzat en lideratge i innovació social a les ONG per Esade. Abans de passar per la secció d’internacional, va treballar com a redactor a economia i política, a la delegació de Tarragona i a Catalunya Informació.