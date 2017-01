Jordi Basté guanya el premi Rei d'Espanya de ràdio per l'especial sobre els atemptats a París

260x366 Jordi Basté / RAC1 Jordi Basté / RAC1

El periodista Jordi Basté ha estat guardonat amb el premi de ràdio Rei d'Espanya pel programa especial 'Atemptats a París', emès en directe per RAC1 la nit del 13 de novembre del 2015 per informar sobre els atacs terroristes que havien tingut lloc aquell dia a la capital francesa.

Segons el parer del jurat, aquella emissió, de cinc hores de durada, "és un magnífic exemple de la ràdio informativa en directe, que creix amb el desenvolupament dels esdeveniments". El programa va començar poca estona després que es produïssin els atemptats jihadistes a la sala Bataclan i a altres punts de la ciutat, i es va allargar fins a la matinada.

Al llarg del programa hi van intervenir periodistes de l'emissora, especialistes en diferents àmbits que analitzaven la situació i oients que es trobaven a prop de la zona dels fets i que hi van participar a través del telèfon o de les xarxes socials. Segons el jurat, Basté i el seu equip "van fer un esforç extraordinari per informar, minut a minut, amb gran varietat d'opinions i connexions sobre la gravetat dels successos a la capital francesa", i subratlla també la naturalitat amb què van conviure en antena el català i el castellà, dues llengües que es van utilitzar indistintament al llarg del programa.

El guardó, dotat amb 6.000 euros i una escultura de l'artista Joaquín Vaquero Turcios, correspon a la XXXIV edició dels premis Rei d'Espanya, convocats anualment per l'Agència EFE i l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), del ministeri d'Afers Estrangers. Els guardons estan patrocinats per la constructora OHL.

Entre els guardonats també hi ha Arturo Pérez-Reverte, que ha rebut el premi Don Quijote de periodisme per un article sobre l'impacte de l'arribada massiva d'immigrants i refugiats a Europa publicat a la revista 'XL Semanal' el 13 de setembre del 2015, i Carmen Posadas, que ha estat reconeguda amb el premi Iberoamericà de periodisme per l'article 'Soñar en español'.

540x306 L'Air Force One aterrant a l'Havana. / REUTERS L'Air Force One aterrant a l'Havana. / REUTERS

L'especial '40 años del 20-N: La transformación de un país', d' elpais.es, s'ha imposat en la categoria de periodisme digital; el reportatge 'Plomo: veneno invisible', de la cadena colombiana RCN Televisión, ha guanyat en l'àmbit de periodisme ambiental; el brasiler Vinicius Jorge Carneiro Sassine s'ha imposat en la categoria de premsa, el cubà Yander Zamora, en la de fotografia –per la icònica imatge de l'Air Force One aterrant a l'Havana, que ha estat publicada per mitjans d'arreu del món– i el mexicà Carlos Loret de Mola, en la de televisió.