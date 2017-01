Jordi Vilajoana, nou president de l’ACN

El Consell d'Administració d’Intracatalònia SA, l’empresa propietària de l’Agència Catalana de Notícies (ACN), ha nomenat aquest dijous per unanimitat Jordi Vilajoana com a nou president de l’ens. Vilajoana pren el relleu a Francesc Pena, que ocupava el càrrec des de l’abril del 2016. El nou president de l’ACN era fins aquesta setmana secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del Govern de la Generalitat. Va ser conseller de Cultura del 1999 al 2003 i director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) entre el 1995 i el 1999.

Jordi Vilajoana i Rovira va néixer a Barcelona l’any 1949. És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB). A més dels càrrecs de conseller i de director general de la CCRTV, també va ser diputat per Convergència i Unió (CiU) al Congrés del 2004 al 2007, on va ocupar la vicepresidència segona de la mesa. Del 2008 fins el 2013 va ser portaveu de CiU al Senat. El 2013 va ser nomenat secretari general de Presidència, càrrec que va ocupar fins a principis del 2016, quan va ser designat secretari de Difusió i Atenció Ciutadana. En l’àmbit privat, va ser conseller delegat del grup de comunicació BBDO Barcelona del 1975 al 1995.