José María Íñigo tornarà a ser el comentarista d’Eurovisió

El conegut periodista José María Íñigo tornarà a posar la veu a la narració de la final d’ Eurovisió, que enguany arriba a la 62a edició. Per tercer any consecutiu, el presentador comptarà amb la col·laboració de Julia Varela en la retransmissió, que, com ja és costum, farà TVE.

A més del tàndem d’Íñigo i Varela, a la gala també hi apareixerà la model i presentadora de televisió Nieves Álvarez, que serà l’encarregada d ' anunciar els punts que atorguin els telespectadors espanyols a les cançons que competiran en aquest festival.

Aquest cop, l’encarregat de representar Espanya és el sabadellenc Manel Navarro amb la cançó Do it for your lover. La seva elecció va generar certa polèmica a causa dels desacords entre el jurat i el públic. L’enfrontament durant la gala d’ Objetivo Eurovisión va acabar amb els espectadors protestant mentre Navarro els dedicava una botifarra, fet pel qual va demanar perdó a posteriori.