Josep Lluís Merlos fitxa per Gol TV

El periodista Josep Lluís Merlos se suma a l'equip de Gol TV. Merlos serà la veu del canal per als partits de la Lliga i la Copa del Rei per a la temporada 2016-2017. Lligat al periodisme esportiu des del 1974, Merlos debutarà dijous vinent amb la retransmissió de l'Athlètic Club - FC Barcelona, en què estarà acompanyat per Julen Guerrero i Miquel Soler, que oferiran la seva visió i anàlisi del partit. Més endavant, el periodista conduirà els partits RCD Espanyol - Deportivo, Sevilla FC - Real Madrid i Málaga CF - Real Sociedad, entre altres.

Josep Lluís Merlos és col·laborador de l'ARA, on publica setmanalment una secció de motor. En la seva trajectòria vinculada al periodisme esportiu, ha dut a terme retransmissions futbolístiques per a la Cadena SER, Televisió Espanyola i TV3. També ha col·laborat en altres mitjans, com Radio Marca, Catalunya Ràdio, RAC1 i l''Sport'. Des del 2014 ha estat una de les veus principals de la Fórmula 1 a Movistar+.