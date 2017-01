Joves amb fantasmes a l’esquena

Per primera vegada, l’Archie Andrews serà una persona de carn i ossos. El protagonista dels còmics Archie, creats per John L. Goldwater el 1941, trepitja avui la televisió gràcies a Riverdale, una producció de la cadena nord-americana The CW que s’estrena a les onze de la nit a Movistar+. Després de 75 anys d’existència en forma de tires còmiques i de diverses adaptacions en forma de dibuixos animats, els personatges de Goldwater prenen forma humana amb una ficció que manté l’essència d’ Archie però que atorga un to més obscur i madur a la seva història.

La nova producció adopta el nom del poble dels protagonistes, un municipi nord-americà aparentment segur i tranquil. Rere aquesta atmosfera idíl·lica, però, Riverdale és l’escenari d’una teranyina de secrets, misteris i hipocresies. La part més fosca del poble es comença a destapar amb l’assassinat de Jason Blossom, el noi més popular de l’institut, que apareix mort durant l’estiu. El crim empeny l’Archie (K.J. Arpa), un adolescent atractiu i sensible, a plantejar-se seriosament el seu futur.

Els dilemes als quals s’enfrontarà el jove seran l’engranatge principal de la sèrie. D’una banda, l’Archie haurà de triar si vol satisfer el seu pare (interpretat per Luke Perry), que espera que li agafi el relleu en el negoci familiar de la construcció, o bé opta per dedicar-se professionalment a la música, que l’apassiona. D’altra banda, el protagonista veurà com els seus interessos sentimentals es confonen amb l’arribada al poble de Veronica Lodge (Camilla Mendes), una noia atrevida i intel·ligent. Mentre la nouvinguda l’atreu cada vegada més, l’Archie haurà de prendre una decisió respecte a la Becky (Lili Reinhart), la seva veïna, que li va al darrere i que també li agrada. A aquest gruix de problemes s’hi sumarà el fet que el noi té proves sobre qui podria haver matat el Jason, tot i que no podrà explicar-ho perquè les va obtenir mentre s’embolicava en secret amb la seva professora de música (Sarah Habel).

En l’entorn social del protagonista també hi haurà diverses incursions de Kevin Keller (Casey Cott), un estudiant gai que va aparèixer a les edicions més recents dels còmics. A més, la sèrie seguirà la rivalitat de l’Archie i la Cheryl Blossom (Madelaine Petsch), la germana bessona del noi assassinat, i la relació de l’adolescent amb la Josie McCoy (Ashleigh Murray), la cantant del grup més popular de Riverdale.

Terror amb aires dels anys 90

Amb clares influències de les sèries juvenils que han triomfat en els últims anys, com ara Glee i Pretty little liars, Riverdale es mou entre el thriller fantasmagòric i el drama amorós. L’adaptació també beu de ficcions emblemàtiques com Twin Peaks, amb la qual comparteix un inici molt similar, i incorpora elements del cinema de terror juvenil dels anys 90.

Amb 13 episodis d’uns 50 minuts de durada, la sèrie aprofita les trames adolescents per abordar qüestions com les relacions amb els adults, el ciberassetjament, els triangles amorosos i les venjances sexuals des de la mirada dels joves. Tot plegat queda enllaçat a través del crim inicial, que perseguirà els protagonistes, serà una influència en la seva manera de viure i els enfonsarà en una atmosfera cada vegada més tètrica i inquietant. Aquest viratge argumental allunyarà Riverdale dels còmics originals, que combinaven la quotidianitat dels adolescents nord-americans amb una sèrie d’aventures fantàstiques sobre experiments científics, astronautes i concursos musicals.