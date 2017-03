Juan Echanove, molest perquè l'acomiadessin de 'Cuéntame'

Després de dotze anys participant-hi, Juan Echanove va deixar la sèrie Cuéntame abruptament. I no ho va fer per decisió pròpia, segons ha revelat l’actor aquest dilluns en una entrevista a la Cadena SER. L’intèrpret va rebre la notícia que no comptaven amb ell pocs dies abans de rebre el guió de l’últim episodi de la sèrie. “Se’m va dir que el personatge era massa petit per a la meva grandesa com a actor, que no tenia més progressió”, va explicar, admetent que estava “molt dolgut” tant pel fet en si com per les maneres. “No em van dir ni adéu”, va lamentar.