Juan José Ballesta, protagonista de la nova sèrie de tarda de La 1

Juan José Ballesta serà el protagonista de Servir y proteger, una nova sèrie que prepara Televisió Espanyola per a la franja de tarda de La 1, segons ha avançat la revista Teleprograma. La ficció, que s’ambientarà en una comissaria de policia d’un barri perifèric de Madrid, mostrarà “el costat més humà dels agents de policia i com és la seva vida privada”, segons va explicar fa uns dies el director, Tirso Calero, en una entrevista al portal Fórmula TV. La intenció de la cadena és que la sèrie es comenci a rodar el mes que ve i es pugui estrenar aquest mateix trimestre en substitució de la telenovel·la Seis hermanas, que està en antena des de l’abril del 2015 i que obté resultats molt discrets entre les 17.30 i les 18.30.

D’altra banda, TVE va anunciar ahir que ja ha acabat derodar iFamily, una nova comèdia familiar protagonitzada per dos germans amb perfils totalment oposats: un empresari d’èxit, interpretat per Antonio Garrido, i un petit estafador de barri, al qual dona vida Raúl Fernández. Antonio Resines, Fernando Cayo i Bárbara Goenaga també participen a la sèrie, que encara no té data d’estrena.