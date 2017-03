'El Jueves' torna a la càrrega amb la seva nova portada: "Especial fills de puta"

260x366 Portada d''El Jueves' del 8 de març de 2017 Portada d''El Jueves' del 8 de març de 2017

'El Jueves' ha arribat aquest dimecres als quioscos amb una nova portada cridada a generar polèmica. La revista ha convertit el seu número d'aquesta setmana en un "Especial fills de puta", i al voltant d'aquest titular hi ha situat les caricatures de més de vint personatges, des de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin fins a José María Aznar o Rodrigo Rato, passant per periodistes com Francisco Marhuenda o Eduardo Inda, l'empresari Amancio Ortega, el cardenal Antonio Cañizares, Donald Trump o fins i tot el polèmic autobús d'Hazte Oír.

"Si et foten i se'n van 'de rositas', insultar és una qüestió d'higiene mental", argumenta la revista en el seu compte de Twitter, i es pregunta si en aquesta portada encara hi falta algú. La publicació promet "92 pàgines de riure en defensa pròpia".

¡LA PORTADA DE LA SEMANA! Si te joden y se van de rositas, insultar es una cuestión de higiene mental. Especial HIJOS DE PUTA ¿Falta alguno? pic.twitter.com/7nAWbwU9Ss — El Jueves (@eljueves) 7 de març de 2017

Durant les últimes setmanes, 'El Jueves' ja havia jugat fort en les seves portades, recuperant en diverses ocasions la caricatura que fa deu anys va provocar que la publicació fos confiscada per ordre judicial i que mostrava els aleshores prínceps Felip i Letícia practicant sexe.

315x419 Portada 'El Jueves' del 18 de juliol de 2007 Portada 'El Jueves' del 18 de juliol de 2007

Així, el 22 de febrer van reproduir aquell dibuix però ara amb Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina, amb el títol "La infanta anirà a la presó, però només als vis a vis", en referència al fet que la germana del rei havia quedat absolta en la sentència del cas Nóos.

315x388 Portada 'El Jueves' 22 de febrer Portada 'El Jueves' 22 de febrer

Dies més tard, es va publicar una nova vinyeta en què Urdangarin practicava sexe amb el jutge, un cop es va saber que no hauria d'ingressar provisionalment a la presó.

540x306 Vinyeta d''El Jueves' inspirada en la portada censurada fa deu anys Vinyeta d''El Jueves' inspirada en la portada censurada fa deu anys

La setmana passada, el dibuix va reaparèixer a la portada d''El Jueves' ara amb Rodrigo Rato i la infanta Elena, amb qui presumptament l'expresident de Bankia s'hauria casat amb la intenció d'esquivar també l'entrada a la presó.