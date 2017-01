Jugar amb una violació, per un grapat de clics

260x366 Facebook i altres xarxes que alimenten la viralitat han propiciat els titulars caçaclics Facebook i altres xarxes que alimenten la viralitat han propiciat els titulars caçaclics

Que els titulars han de ser atractius és una obligació: els periodistes escrivim per ser llegits. Ara bé, internet ha portat un periodisme caçaclics francament galdós. Parlo de titulars que ometen una part morbosa de la informació, per excitar la curiositat. No saps si són un titular o una endevinalla. L'ànsia de vistes a l'engròs fa perdre, però, la perspectiva. Li ha passat a 'The Sun': "Home condemnat per violació després del que va fer secretament mentre practicava sexe amb la seva parella". ¿Ara ja frivolitzem amb la violació? A veure, a veure què li ha fet…! (Per cert: no facin clic. El que va fer va ser retirar discretament el preservatiu que portava.) Però potser no m'hauria d'estranyar tant. Fa temps que tinc detectat que, en notícies d'alguns mitjans sobre dones que han patit violència de gènere, la foto d'Instagram que trien per il·lustrar la notícia sempre és la que surt en biquini. Els prometo concretar-ho en un altre article.

Supertitular 'vintage'

El tuitaire Javier Ochagavía ( @Javikinkman) és de seguiment obligat per als qui ens agraden les notícies curioses: piula retalls antics, amb especial predilecció pels anys 70 i 80, que tenen el doble interès de mostrar el canvi a la societat de l'època i com els diaris intentaven explicar-lo. Aquest dissabte en tuiteja un de divertit: "Querella contra l'alcalde de Girona… per esternut". És un retall de l'any 1980 on s'explica que el viceinterventor de l'Ajuntament va denunciar el batlle gironí –aleshores Joaquim Nadal– per un esternut que el querellant considerava una mofa. I poca broma, que li reclamava 500.000 pessetes. No és qui en va sortir més mal parat: la notícia parla d'una segona denúncia, a un funcionari sense identificar, a qui demanava un milió per haver-lo enxampat "tocant-se els genitals". Les misèries de la transició, en l'àmbit municipal, són una gran història per explicar. 'I a Girona més!'