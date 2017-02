Katherine Heigl conquereix els tribunals amb ‘Doubt’

L’actriu Katherine Heigl no es rendeix. Després de treure’s la bata blanca que la va convertir durant sis temporades en la doctora Izzie Stevens d’ Anatomía de Grey, la intèrpret va provar sort com a agent de la CIA a Asuntos de Estado, la primera sèrie que va produir i protagonitzar. Aquella ficció va acabar el 2015 amb unes audiències discretes i passant sense pena ni glòria per la temporada televisiva. Ara Heigl busca una nova oportunitat amb Doubt, un drama legal que s’estrena dijous a les onze de la nit a Fox.

Produïda per la CBS, la ficció està encapçalada per Sadie Ellis, una advocada brillant d’un bufet petit però prestigiós de Nova York. Els tribunals són la segona casa de la protagonista, que està acostumada a lluitar aferrissadament per obtenir la victòria. La seva trajectòria impecable en el món judicial començarà a trontollar quan conegui Billy Brennan, un carismàtic cirurgià pediàtric a qui acusen d’haver matat la seva nòvia 24 anys enrere. Interpretat per Steven Pasquale, aquest doctor seduirà l’advocada, que l’haurà de defensar tot i tenir seriosos dubtes sobre la seva culpabilitat. El títol de la sèrie fa referència, precisament, a aquests dubtes de la protagonista, però també a les incerteses sobre com hauria d’actuar professionalment davant l’atracció que li desperta el client.

Amb certes reminiscències dels drames legals How to get away with murder i The good wife, la nova sèrie de Katherine Heigl combina els processos judicials de l’advocada i els seus companys amb els embolics amorosos que viuen. En aquesta doble narrativa, Sadie Ellis estarà acompanyada d’Albert Cobb (Dulé Hill), el seu company de feina inseparable que actuarà de conseller sentimental i de veu de la consciència mentre, en paral·lel, intenta resoldre amb mà esquerra els seus problemes matrimonials.

La protagonista també treballarà colze a colze amb Cameron Wirth, una advocada transgènere acostumada a patir injustícies en primera persona i interpretada per Laverne Cox (que encarna Sophia Burset a Orange is the new black i que es va convertir en la primera actriu transgènere nominada a un Primetime Emmy Award). L’actor Elliot Gould també forma part del repartiment de la producció, on interpreta el director del bufet d’advocats.

Els episodis, d’uns 40 minuts de durada, alternen els conflictes legals dels personatges amb les situacions quotidianes, que es relaten amb un punt d’humor. La sèrie explora, a més, els dilemes morals als quals s’enfronten els personatges i, a mesura que avança, aprofundeix en un seguit d’experiències fosques del passat de la protagonista.

Els secrets de ‘Cardinal’ omplen d’intriga Calle 13

Els detectius John Cardinal (Billy Campbell) i Lise Delorme (Karine Vanasse) prenen vida televisiva a partir d’avui amb la minisèrie Cardinal, que s’estrena a les onze de la nit a Calle 13. Basada en les novel·les de Giles Blunt, la ficció segueix les investigacions dels dos protagonistes mentre intenten esbrinar qui hi ha al darrere de l’assassinat d’una adolescent.

Al llarg de sis episodis, els policies se submergiran en un cas complex que traurà a la llum un secret obscur del passat de Cardinal i que serà una amenaça per a la seva carrera professional. A través d’una estructura de punts de vista variables, Cardinal explorarà la intriga derivada del crim principal però també de les parts ocultes dels seus personatges, que tindran moltes coses per amagar. La sèrie, que es va estrenar al Canadà al gener, està escrita per Aubrey Nealon i dirigida per Daniel Grou.