Keanu Reeves s'estrenarà a la televisió amb una 'sitcom'

La cadena nord-americana Pop TV emetrà Swedish dicks, private detectives, una sitcom coproduïda entre els Estats Units i Suècia que té entre els seus protagonistes l’actor Keanu Reeves. La sèrie va debutar al setembre al país escandinau a través d’internet, però ara farà el salt a la televisió, en el que suposarà el debut de l’intèrpret canadenc en aquest mitjà. La ficció es fixa en una peculiar parella de detectius privats formada per l’Ingmar, un especialista de cinema retirat (Peter Stormare), i l’Axel, un DJ fracassat (Johan Glans), tots dos d’origen suec però residents a Los Angeles. La seva obsessió és prendre el lloc a la seva principal rival (Traci Lords), propietària de la que està considerada la millor agència de detectius de la ciutat. Reeves interpreta un antic company de l’Ingmar de quan encara treballava com a especialista. La sèrie compta de moment amb una temporada de deu capítols, però ja ha estat renovada per a una segona entrega.