L’ARA es bolca en els 25 anys de Barcelona 92

Aquest estiu farà 25 anys que Barcelona va acollir els Jocs Olímpics. Més enllà de les fites esportives assolides durant les dues setmanes de competició, aquell esdeveniment va marcar un punt d’inflexió en la història de la capital catalana, que va aprofitar els Jocs per transformar radicalment la seva imatge, el seu model econòmic i, de retruc, el seu posicionament al món. Diumenge que ve, l’ARA oferirà un ampli desplegament de continguts especials per recordar com era la Barcelona preolímpica, quina herència van deixar els Jocs a la ciutat i com van viure aquell esdeveniment algunes de les persones que hi van estar implicades directament.

Bassas entrevista 25 protagonistes dels Jocs

El número de la setmana que ve del suplement Ara Diumenge serà un monogràfic sobre els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona. Antoni Bassas hi entrevistarà 25 persones que van ser protagonistes directes de la seva organització i que van jugar un paper clau per convertir-los en “els millors Jocs Olímpics de la història”, en paraules de l’aleshores president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch. Precisament el fill de Samaranch, actualment vicepresident del COI, és una de les persones que recordarà a l’ Ara Diumenge com va viure aquell estiu del 1992. En aquest especial també hi participa Javier Mariscal -creador del Cobi, la mascota dels Jocs-, que a banda de recordar què va significar per a ell aquell esdeveniment ha dissenyat la portada del diari, en què un Cobi envellit torna a Barcelona 25 anys després.

Diana Garrigosa, dona de qui era alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall; Josep Miquel Abad, conseller delegat del Comitè Organitzador dels Jocs; el realitzador Manuel Huerga, que va dirigir les cerimònies d’inauguració i clausura, i Los Manolos, que van convertir la seva versió de la cançó Amics per sempre en l’himne no oficial de la competició, també aportaran el seu testimoni a l’Ara Diumenge. Altres veus que hi apareixeran són la de Júlia Otero, que va presentar a TV3 el programa Jocs de nit, i la d’André Ricard, dissenyador de la torxa olímpica. A més, Bassas parlarà amb alguns dels 30.000 voluntaris que van contribuir a fer possible l’èxit dels Jocs, i també amb Ramon Piqué, una de les 45 persones vinculades a moviments independentistes que van ser detingudes pocs dies abans de l’inici de la competició per ordre del jutge Baltasar Garzón i que posteriorment van denunciar que havien sigut víctimes de tortures.

Dossier sobre l’impacte dels Jocs a Barcelona

Més enllà d’aquesta edició especial de l’Ara Diumenge, el diari d’aquell mateix dia -amb portada de Mariscal- s’obrirà amb un dossier especial de dotze pàgines centrat a analitzar l’impacte que va tenir sobre la ciutat de Barcelona el fet de ser la seu dels Jocs de la 25a Olimpíada. L’esdeveniment esportiu va ser l’excusa perfecta perquè la capital catalana iniciés un procés de transformació per passar d’una ciutat industrial en declivi a una urbs moderna, centrada en el sector serveis i atractiva per al turisme global. I ho va fer mitjançant un model de col·laboració entre el sector públic i el privat que anys després continua vigent i que ha servit d’exemple per a altres ciutats del món. El dossier resumirà les principals intervencions que es van fer a Barcelona durant aquells anys, en destacarà les grans xifres i es fixarà en alguns aspectes concrets d’aquell gran salt endavant: les principals icones arquitectòniques que van deixar els Jocs; les grans intervencions subterrànies, invisibles però imprescindibles per a la modernització de la ciutat; les empreses i constructores que més es van beneficiar d’aquest ambiciós projecte de remodelació de la ciutat, i també l’important canvi de mentalitat que va suposar per als barcelonins aquesta transformació urbanística. El dossier també reservarà espai a algunes de les subseus dels Jocs que van aprofitar l’impuls de la cita olímpica per posar-se al dia.

Xavier Theros retrata la Barcelona del 1992

Al dossier de diumenge hi haurà també un article signat pel cronista de Barcelona Xavier Theros, que farà un retrat de la Barcelona preolímpica. Serà el primer d’una sèrie de vuit articles que l’escriptor i antropòleg publicarà a l’ARA al llarg de tota la setmana, fins al dia 28, i que serviran per recordar com era la vida a la capital catalana ara fa 25 anys i per fixar-se en els detalls d’aquella ciutat que encara sobreviuen a la Barcelona actual.

La transformació de la ciutat, en vuit ‘Mirades’

El Mirades també se sumarà a l’operació Jocs Olímpics de l’ARA. Durant vuit dies consecutius, des de diumenge que ve fins al següent, la doble pàgina central del diari mostrarà la transformació urbanística que va patir Barcelona arran de la cita olímpica a través de vuit parells de fotografies que retraten el contrast entre la ciutat d’abans del 1992 i l’actual. Els fotoperiodistes Pepe Encinas, Pere Virgili i Robert Ramos, que es van dedicar a documentar gràficament, entre el 1986 i el 1992, la desaparició de la Barcelona industrial i el naixement de l’actual ciutat de serveis, han tornat a retratar, 25 anys després i a petició de l’ARA, els mateixos punts de la capital, que tenen ara un aspecte totalment diferent.

Col·lecció de 40 postals de la Barcelona preolímpica

A banda de les vuit fotografies que s’han escollit per a aquesta sèrie de Mirades especials -la primera de les quals es traslladarà a la contraportada-, l’ARA ha recuperat 40 imatges més, obra dels mateixos fotògrafs, que testimonien com era Barcelona abans del 1992. Diumenge s’oferiran gratuïtament les primeres cinc postals d’aquesta col·lecció i l’estoig per conservar-les, i a partir de dilluns i fins diumenge següent se’n podran aconseguir cinc més cada dia, per només un euro.

Tots els continguts, en un interactiu especial

Tots els continguts d’aquesta operació Jocs Olímpics es podran consultar també en un interactiu especial que s’activarà diumenge a la web de l’ARA. Aquest portal recollirà tots els reportatges publicats al dossier, les cròniques de Theros, les fotos de la Barcelona d’abans i després del 92 i clips de vídeo amb els fragments més destacats de les 25 entrevistes que Antoni Bassas ha fet als testimonis dels Jocs.

