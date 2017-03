L’Appec distribuirà revistes en català a 300 bars i cafeteries

L’associació de publicacions periòdiques en català (Appec) distribuïrà 9.000 revistes entre 300 bars i cafeteries de Catalunya per fomentar la presència del català en aquests establiments. La iniciativa es desenvolupa en el marc del programa T’agrada llegir en català,en el qual participen 50 capçaleres de diferents temàtiques i que té com a objectiu la promoció de la lectura en català. L’elecció de les cafeteries l’ha fet el Consorci per a la Normalització Lingüística tenint en compte els locals que col·laboren de manera habitual en els programes de foment de la llengua.

L’acció es va estrenar el 2015 amb el repartiment de revistes a les sales d’espera de consultoris mèdics privats. L’any següent es va repetir el procés, aquesta vegada ampliant el nombre de capçaleres participants, que va passar de 28 a 48. Segons indica l’associació, el 20% dels receptors de les publicacions es van subscriure posteriorment a alguna de les revistes de l’Appec.