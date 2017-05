L'Estat es dona un mes per solucionar el caos del Prat, i quatre claus del dia

1.

L'Estat es dona un mes per solucionar el caos del Prat. El govern espanyol exclou la Generalitat de la reunió amb Aena i la directora de l'aeroport, i després no es presenta a la trobada convocada pel govern català.

2.

Els Mossos reobren el cas de la mort d’un home detingut el 2014 pels urbans del crim del pantà de Foix. Albert López i Rosa Peral, amb un altre policia, van perseguir un home de 50 anys que va morir per les ferides d'una caiguda des d'uns 20 metres d'altura.

3.

El Parlament insta el Govern a personar-se contra CDC en el cas Palau amb els vots d'ERC. La votació arriba mentre a la Ciutat de la Justícia els lletrats del Consorci presentaven les conclusions sense inculpar Convergència.

4.

La fiscalia rebaixa a 14 anys i 9 mesos la petició de presó per a Millet, i a 10 anys i 10 mesos per a Montull. La petició de pena per a Gemma Montull passa dels 26 anys i mig a només dos anys. El Consorci del Palau eleva a definitives les seves conclusions sense inculpar CDC.

5.

El TC confirma que, sense guanys, la plusvàlua municipal és il·legal. Com que el cadastre s’actualitza molt lentament, i està desactualitzat, sobre el paper al contribuent li tocava pagar, encara que realment no hagués obtingut beneficis.