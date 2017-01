L’HBO s’endinsa en el mite virtual de l’Slenderman

Va sorgir com una oportunitat per guanyar un premi i s’ha acabat convertint en una llegenda de terror. El 2009 Victor Surge va presentar-se a un concurs de Photoshop amb dues fotografies en blanc i negre en què es veien nens jugant a l’aire lliure. Al fons de cada imatge, l’artista va col·locar-hi la figura d’un home extremadament alt, vestit amb americana i amb la cara blanca que va batejar com a Slenderman. La creació de Surge va fer-se viral a través d’internet, on els mateixos usuaris van construir un conte terrorífic lligat a aquesta figura, a la qual van atribuir segrestos de nens i assassinats.

L’Slenderman es va popularitzar ràpidament en fòrums i pàgines web sobre fets paranormals. Diversos usuaris van publicar a YouTube vídeos en què asseguraven que la criatura se’ls havia aparegut i, fins i tot, es va llançar al mercat un videojoc que gira al voltant de la seva llegenda. Per aprofundir en el mite, la HBO estrena avui un documental, titulat Beware the Slenderman, que explora totes les cares d’aquesta figura. Ho fa a partir del cas de Morgan Geyser i Anissa Meier, dues nenes de 12 anys que el 2014 van apunyalar 19 vegades una amiga per demostrar que l’Slenderman era real.

Dirigit per Irene Taylor Brodsky (nominada a un Oscar per The final inch), el documental relata com Geyser i Meier van descobrir la figura mitològica al portal Creepypasta, que recull històries de terror inventades pels internautes, i van creure que havien de matar una persona per anar a viure amb aquesta criatura misteriosa en una mansió. Per complir amb aquesta condició, les nenes van escollir una amiga, Payton Leutner, com la seva futura víctima i la van portar fins al bosc, on la van ferir brutalment i la van abandonar.

Seguint la fórmula d’altres documentals sobre casos criminals com Amanda Knox, Making a murderer i Muerte en León, Beware the Slenderman s’estructura al voltant de les declaracions de les dues acusades durant els interrogatoris policials i del judici que va tenir lloc l’any passat. A partir de les explicacions de Geyser i Meier, el documental mostra com la història de l’Slenderman va captivar-les fins al punt que estaven convençudes que existia. També elabora un perfil de les acusades mitjançant imatges d’arxiu de la seva infantesa i entrevistes amb els pares, que admeten que una d’elles tenia problemes per socialitzar-se, mentre que l’altra no mostrava empatia davant les tragèdies.

La llibertat d’internet, a debat

El cas de Geyser i Meier posa sobre la taula diversos temes relacionats amb l’adolescència, com ara els efectes de l’aïllament social i l’assetjament escolar en persones emocionalment vulnerables o amb trastorns mentals. Així mateix, el documental planteja qüestions al voltant del control dels pares sobre el consum d’internet dels fills i les conseqüències davant la possibilitat que els menors accedeixin a qualsevol tipus de continguts a través de la xarxa.

Al llarg de dues hores, Beware the Slenderman parla amb psicòlegs, antropòlegs, psiquiatres i neuròlegs per donar resposta al fet que Geyser i Meier no van saber distingir entre què és ficció i què és realitat. Els experts analitzen per què aquesta figura va atraure les dues noies i què s’amaga darrere del mite, que comparteix similituds amb l’home del sac, els contes dels germans Grimm i la història del flautista d’Hamelín, en què el músic s’emporta tots els nens del poble. Les opinions dels especialistes també parlen de la identitat dual de la criatura, que en alguns casos és considerada un monstre mentre que en altres és definida com un àngel de la guarda que acompanya els infants i els ajuda a superar els problemes.

El documental queda obert per totes dues bandes: el mite de l’Slenderman segueix viu a internet i el cas de Geyser i Meier encara no s’ha resolt. Les acusades estan pendents d’un altre judici que, en principi, s’ha de celebrar aquest any.