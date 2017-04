L’actor Fernando Gil oficiarà el xou dels dissabtes a la nit a La 1

Tornen les varietés els dissabtes a la nit de la cadena pública espanyola. Tot i el fracàs de José Luis Moreno i el seu Sábado sensacional, el consell d’administració de RTVE ha aprovat tornar a intentar omplir la franja amb un programa d’entreteniment i música, en substitució del Jugando con las estrellas que està emetent actualment. Això sí, ha retirat la confiança a Moreno com a productor i s’ha decantat per Veralia, responsable, entre d’altres, de les últimes gales de Telepasión.

En aquest sentit, l’actor Fernando Gil ha estat escollit per presentar un espai de varietats que, de moment, té el títol provisional de No es un sábado cualquiera i per al qual no s’ha fixat encara data d’estrena, tot i que s’espera que sigui durant aquest mes de maig. Gil és conegut per haver interpretat el rei Felip VI, en el biopic en tres parts que li va dedicar Telecinco. A més, últimament ha participat en sèries com La peluquería, Anclados, Los quien o El Príncipe. Gil no estarà sol amb les seves tasques de presentació. El programa tindrà una presentadora femenina coneguda, que canviarà cada dissabte.

En un registre similar, La 1 preveu emetre també aviat Fantastic duo, presentat per Nuria Roca, un format sobre el qual s’havia especulat que ocuparia els dissabtes a la nit.