260x161 “Lamento la nova massacre terrorista en terres angleses, però” “Lamento la nova massacre terrorista en terres angleses, però”

“Lamento la nova massacre terrorista en terres angleses, però...”. Deixo la frase tallada aquí, perquè ja ens afaitem tots de fa temps per saber com acaben les frases del tipus “Jo tinc molts amics homosexuals, però...” o “No soc racista, però...”. En aquest cas, aquesta era la frase d'obertura de l'article “De la covardia dels europeus a la tanatocràcia mundialista”, publicat al mitjà ultra 'Alerta Digital'. En aquest mitjà, inclouen també el titular “Cas aïllat número 521: almenys 22 morts i desenes de ferits en un atemptat suïcida dels de la 'religió de la pau' durant un concert”. Que és anàleg al titular de 'La Gaceta' “Els 20 'casos aïllats' de l'islamisme”.

Al Regne Unit, Katie Hopkins és una de les columnistes més populars, actualment al tabloide 'Mail Online'. N'he parlat alguna vegada, com quan va qualificar els refugiats com a “escarabats” i va assegurar que no ploraria pas davant les imatges de nens ofegats. Ara, en un tuit, reclamava “una solució final” al problema. La frase remetia directament a l'extermini de jueus de l'època nazi. I, fins i tot concedint-li el benefici del dubte d'haver usat el terme inadvertidament, el que se'n deriva és una apologia de la neteja ètnica. La columnista del 'Telegraph' Allison Pearson reclamava en un tuit “l'internament de milers de sospitosos de terrorisme per protegir els nens”.

La defensa de la llibertat d'expressió té una frontera i és el discurs de l'odi, recollit a no pas pocs codis penals del món. Paradoxalment, és l'excés de correcció política allò que ha castrat el debat i afavoreix que s'acabin amplificant aquestes opinions. És un mecanisme pervers: es legitimen precisament perquè són políticament incorrectes. Com si això automàticament les convertís en aportacions meditades o valuoses. I no. Són apel·lacions desenfocades, amb més esbravament que proposta factible. Verborrea tòxica i indocumentada.