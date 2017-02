El 'La La Land' dels diaris de Madrid amb el judici a Mas

260x366 mundo 7/2/17 mundo 7/2/17

“És molt greu que el president de la Generalitat deslegitimi la justícia”, es lamenta l'editorial de 'La Razón', el mateix dia que en portada escriu el titular “Veredicte per unanimitat”, amb el qual pressiona els magistrats perquè el veredicte sigui una bastonada sense matisos. Si tan preocupats estan per la legitimitat del sistema judicial espanyol, tal volta no haurien d'escriure un títol de portada que avança la sentència o un subtítol de portada com “Els vots del president i del jutge proposat pel Parlament, tots dos crítics amb el procés, seran claus per a una sentència sense discrepàncies”, més que res perquè queda descarnadament palès el caràcter polític d'aquest 'La La Land' judicial en el qual la premsa de Madrid ja avança la coreografia dels jutges implicats.

Com en el musical d'Stone i Gosling, la premsa de Madrid manté sense defallir –a pesar dels implacables embats de la realitat– la il·lusió que aquest és un acte estrictament judicial. Ho fa 'El Mundo', per exemple, quan obre portada amb l'entranyable títol “El Tribunal talla l'intent de Mas de polititzar el judici”. O 'El País', quan titula l'editorial “Fracàs de la política”. I ara! Aquest judici resulta un èxit esplendorós de la política. El diari de Prisa, per cert, titulava en primera: “Mas es defensa davant del jutge i el sobiranisme pressiona al carrer”. Perquè ja se sap que pressionar al carrer és lleig. Però fer-ho des dels connectadíssims despatxos mediàtics de Madrid resulta un acte cívic i, àdhuc, saludable.

La guerra és la continuació de la política per altres mitjans, escrivia el militar prussià Carl von Clausewitz fa un parell de segles. Però com que avui dia enviar tancs Diagonal avall no està gaire ben vist –i amb el tram seria un autèntic caos circulatori– ara són els judicis a la carta els encarregats de continuar la política per altres mitjans.