'La La Land', la gran triomfadora dels Globus d'Or i quatre claus més del dia

Els Globus d'Or fan levitar 'La La Land' cap als Oscars amb set premis. En televisió, revés per a l'HBO per part d'un jurat que premia les debutants 'Atlanta', 'The crown' i 'Goliath'.

Un any del relleu a Palau: de Mas a Puigdemont. El 9 de gener de l'any passat Artur Mas feia un pas al costat i Carles Puigdemont un pas endavant. En 12 mesos, tots dos han hagut d'adaptar-se al nou escenari, i mentre l'expresident afronta el judici pel 9-N Puigdemont treballa per complir la seva principal promesa: "Referèndum o referèndum".

La xarxa de policies i narcos del port de Barcelona torna a judici. Jutgen un guàrdia civil absolt dues vegades per tràfic de drogues.

Una excepcional onada de fred siberià congela Europa. Les temperatures mínimes causen una trentena de morts i incidències a tot el continent

Gerard Piqué interpel·la Javier Tebas: "Ho has vist?". El defensa del Barça s'ha queixat al president de la LFP de l'arbitratge. Tot plegat, després que Messi salvés un punt al límit amb un gol de falta.