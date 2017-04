260x366 L'anhel secret de voler Marine Le Pen de presidenta L'anhel secret de voler Marine Le Pen de presidenta

Com ja va passar amb Trump, cap diari espanyol mostra les seves simpaties envers Marine Le Pen. Però hi ha detalls que suggereixen un cert anhel, per part dels sospitosos habituals, de tenir una ultradretana presidint la República Francesa. No em sembla que sigui casualitat, per exemple, que siguin justament 'La Razón' i l''Abc' els qui obrin portada col·locant foto tant de la ultradretana Le Pen com de Macron. La resta inclou només la imatge d'aquest jove liberal que ha recollit prou suports dels partits descavalcats en la primera volta per poder augurar que serà el nou cap d'estat de França. Però 'La Razón' i l''Abc' volen perllongar el somni que la victòria lepenista és possible quinze dies més. Així, aquest últim diari titula: “França, entre el centrisme de Macron i el radicalisme de Le Pen”. El contrari de centrisme en política, per cert, és extremisme, però al diari li devia semblar un terme connotat massa negativament. Entre els mitjans obertament ultradretans destaca 'La Gaceta' i el seu titular pseudohumorístic “Marine Le Pen i el candidat de Brussel·les, a segona volta”. I aprofiten per fer política interna –una mica risible, francament– amb l'article: “Vox felicita el Front Nacional; Ciutadans, Macron”.

Mentrestant, a França la imatge bifront de Le Pen i Macron es repetia al conservador 'Le Figaro' i al catòlic 'La Croix', però també a l'esquerranós moderat 'La Dépêche'. El 'Libération' ja venia la idea de Macron com a president, i el més radical era 'L'humanité', que oferia una foto de Le Pen, amb la cara enfosquida, passant per davant d'un cartell electoral seu, tapant-li també la cara. Doble negació gràfica i un titular “Mai”, enorme, que no deixa cap dubte sobre què en pensa, el diari, de Le Pen, una política a qui la premsa afí sovint diu Marine, a seques, per allò de dulcificar amb el nom tan sinistre cognom.