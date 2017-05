'Las chicas del cable' tindrà tercera temporada

La plataforma Netflix ha confirmat avui que 'Las chicas del cable', la seva primera sèrie espanyola, tindrà continuïtat amb una tercera temporada que s'estrenarà el 2018. La ficció, produïda per Bambú, explica l'amistat entre quatre noies que a principis dels anys 20 comencen a treballar com a telefonistes en una gran companyia de Madrid. El drama, protagonitzat per Blanca Suárez i Yon González, barreja la història d'emancipació de les protagonistes amb diferents embolics romàntics.

La primera temporada de la sèrie va arribar a Netflix l'abril d'aquest any, però abans de la seva estrena la productora ja estava gravant la segona tanda d'episodis, que es podrà veure a partir d'aquest desembre. Els nous capítols arribaran amb novetats, ja que Netflix ha anunciat les incorporacions d' Ernesto Alterio, Andrea Carballo i Antonio Velázquez al repartiment de la sèrie a partir de la segona temporada.