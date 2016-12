L'audiència del missatge del rei cau fins a mínims històrics

El missatge de Nadal del rei va marcar dissabte a la nit el seu mínim històric d'audiència. Amb una mitjana de 5.822.000 espectadors i del 57,6% de 'share' a Espanya, el discurs de Felip VI va perdre 844.000 seguidors i 7,5 punts percentuals de quota de pantalla respecte l'any passat. El missatge de Felip VI és el menys vist des del 1998, l'any en què Barlovento va començar a registrar les audiències.

Enguany, TV3 va decidir no emetre el missatge i relegar-lo al 3/24, on va registrar unes xifres d'audiència residuals: 16.000 televidents i un 0,2% de quota de pantalla. L'any passat, en canvi, el canal principal de Televisió de Catalunya sí que va oferir el discurs del monarca i va obtenir 240.000 espectadors i un 3,6% de 'share'. En total a Catalunya, el missatge va reunir aquest any 688.000 espectadors i un 40,3% de quota. Totes dues xifres es troben per sota de l'audiència total aconseguida el 2015, que va ser de 1.006.000 seguidors i un 61,4% de 'share', de manera que la caiguda és de 20 punts en el 'share' d'un any per l'altre. 8TV també va oferir dissabte el discurs i va obtenir 17.000 espectadors i un 1% de quota.

Telecinco va liderar la retransmissió compartida a Catalunya, seguida de La 1 i Antena 3. A Espanya, en canvi, La 1 va encapçalar el rànquing seguida de Telecinco i Antena 3. La caiguda d'espectadors del missatge del rei va lligada al fet que cada vegada hi ha menys cadenes que el retransmeten. Aquest Nadal l'han ofert 25 cadenes, mentre que el 2010 eren 33.