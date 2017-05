L'audiència global d'Eurovisió cau fins als 180 milions d'espectadors

El festival d'Eurovisió d'enguany va tenir 182 milions d'espectadors sumant els 42 països on es va emetre. Són les dades que va fer públiques aquest dimarts la Unió Europea de Radiodifusió (UER), organitzadora del certamen, i suposa un descens de 22 milions de persones respecte de l'any passat, quan es va arribar als 204 milions de seguidors.

La UER, però, atribueix aquesta baixada al boicot de la televisió russa, que no va emetre el festival d'aquest any com a mesura de protesta pel veto del país organitzador, Ucraïna, a la seva representant, que no va poder participar-hi. De fet, el 'share' mitjà de la final en els països on es va emetre s'ha mantingut pràcticament estable respecte del 2016: ha passat del 36,3% al 36,2%. Aquesta xifra, diu la UER, és més del doble de la quota mitjana del mateix grup de canals en 'prime time', que se situa en el 15,8%.

Portugal arrasa a Eurovisió i Manel Navarro queda últim amb cinc punts Alemanya, amb 7,8 milions d'espectadors, va ser, per vuitè any consecutiu, el que va aportar més públic al certamen, tot i que la quota de pantalla més elevada, i amb diferència, va ser el 98% assolit a Islàndia, un país que ni tan sols va aconseguir l'accés a la final però on tradicionalment el festival és seguit de forma gairebé unànime. En total, però, aquest país només va aportar 150.000 persones a la xifra final, un 16% més que l'any passat.

A Espanya el concurs musical va tenir 3,9 milions d'espectadors i un 27,2% de quota, la pitjor dada des del 2007, però en canvi a Catalunya la xifra va créixer en relació amb l'any passat i va arribar als 701.000 seguidors i el 29,8% de quota.