L’enginyer Toni Cuquerella fitxa per l’equip de F-1 de Movistar+

Toni Cuquerella formarà part aquesta temporada de l’equip de transmissions de la Fórmula 1 a Movistar+. Es tracta d’una persona amb molts coneixements de les interioritats d’aquest esport, ja que des del 2006 ha treballat com a enginyer en diferents equips i els últims dos anys ha sigut el cap d’enginyeria de pista de Ferrari. “La Fórmula 1 s’ha convertit en un esport tecnològicament molt complex. Si aconsegueixo que la gent entengui una mica tota aquesta complexitat, em donaré per satisfet”, ha assenyalat Cuquerella, i ha afegit que “poder explicar com es veuen les coses des de dins” pot ser “divertit i interessant per a molta gent”.

Movistar+ està reconstruint el seu equip de transmissions després que Josep Lluís Merlos i Joan Villadelprat l’abandonessin al final de la temporada passada. Fa unes setmanes es va anunciar que Julio Morales seria el director de Movistar F1, i que Miguel Portillo conduirà les narracions.