Una enquesta maquiavèl·lica a 'La Razón'

“Ho has vist? Et deu haver agradat, la putada que li hem fet avui a la nostra amiga Cifu. Posant-la allà, al davant de Soraya. Té un puteig enorme. Seguirem fotent-li així. Perquè les altres la mataran, saps?”. Això són, segons 'El Español', paraules que Francisco Marhuenda, director de 'La Razón, va deixar enregistrades en una trucada telefònica a Edmundo Rodríguez, conseller delegat del diari. La conversa evidencia que el periodista havia decidit no treure una enquesta on es preguntava per la preferència a l'hora de succeir Rajoy, i Cifuentes apareixia com a guanyadora. Però Mauricio Casals, el president del diari, va donar la idea maquiavèl·lica de publicar-la per excitar la defenestració de Cifuentes. Marhuenda va ser imputat per coaccions a la presidenta de la Comunitat de Madrid, però la causa va ser arxivada. Ara bé, l'aparició d'aquestes noves converses demostra que allò que va sostenir en públic –que hi mantenia una relació “cordial”– no eren sinceres. O bé intentava fer-se el milhomes davant els seus superiors. En tot cas, l'afer ensorra encara més la credibilitat de les enquestes polítiques aparegudes als grans diaris.

Molta mantega

Tothom sap que els catalans parlem la llengua vernacla, bàsicament, per tocar el voraviu, ja que allò natural, a Espanya, és expressar-se en castellà. Doncs bé: el diari 'As' estenia la singularitat catalana al pa torrat. Escrivia el diari la peça 'Tot el que has de saber del GP d'Espanya de Fórmula 1'. Entre les coses que indicaven hi ha: “Els catalans no unten mantega a les torrades; les preparen amb tomàquet, oli d'oliva, all i sal”. A banda que, com a dada, no sembla gaire imprescindible per seguir les evolucions rodades dels pilots, sorprèn que es digui que els catalans no untem la mantega. I, de fons, traspua una idea exòtica, de desviació respecte de la normalitat. La catalanitat és un tomàquet esclafat, vell ritual.