L'entrevista interrompuda pels fills i la dona: segona part

El vídeo de l' entrevista de la BBC al professor nord-americà Robert Kelly, que va ser interrompuda de manera inesperada pels seus fills i la seva dona, va fer la volta al món la setmana passada. Tant és així que el mateix informatiu de la televisió britànica on havia tingut lloc aquella hilarant situació, 'BBC News', va tornar a entrevistar l'acadèmic dimarts a la nit. En aquesta ocasió, el tema de conversa no va ser la situació política a Corea del Sud, sinó la repercussió que havia tingut l'accidentada conversa de la setmana passada.

En aquesta segona entrevista, Kelly torna a compartir protagonisme amb la seva família, però ara de manera premeditada. El professor hi apareix al costat de la seva dona, Jung-a Kim, i acompanyat també dels seus fills, Marion i James.

Kelly i la seva dona reconeixen que han vist el vídeo de la primera entrevista i que també els ha fet gràcia. "Entenem que la gent el trobi divertit", diu el professor. "Vam riure molt", afegeix Kim. Segons l'acadèmic, però, també estaven "preocupats" perquè pensaven que la BBC no els tornaria a trucar.

El professor també admet que tot plegat va ser culpa seva per "no haver tancat la porta", i explica que la seva dona, com fa habitualment, estava gravant l'entrevista per televisió. Kim també deixa clar que és "la mare" de les criatures, i no "la mainadera", tal com molts dels que van veure el vídeo van pensar en un primer moment. "Va ser força incòmode", diu Kelly sobre aquesta confusió.