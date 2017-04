L’estrena de la sèrie ‘Nashville’ sacseja les tardes de TV3

El programa Divendres començarà des d’avui tres quarts d’hora més tard. El magazín de tardes ja no serà just després de La Riera sinó que, abans, TV3 oferirà Nashville (16.33 h), una sèrie que repassa la fictícia vida de dues estrelles del country. Creada per Callie Khouri -guanyadora d’un Oscar pel guió de Thelma & Louise-, aquesta producció és un homenatge a una de les ciutats amb més tradició musical dels Estats Units. Entre els intèrprets protagonistes hi ha Connie Britton, Hayden Panettiere, Clare Bowen, Eric Close, Charles Esten i Jonathan Jackson.

La sèrie es va estrenar el 2012 a l’ABC i de moment compta amb cinc temporades, l’última de les quals encara està en emissió. En total hi ha 97 episodis filmats i ha renovat per a un sisè curs, però abreujat.

L’arribada de Nashville no implicarà perdre temps de Divendres a mitjà termini, ja que a partir del 2 de maig es deixarà d’emetre el concurs Tot o res -suprimit per la seva baixa audiència-, de manera que l’espai conduït per Helena Garcia Melero s’allargarà fins a enllaçar amb el Telenotícies vespre.