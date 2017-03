L’humor esbojarrat d’‘Allo, allo’, amb l’ARA

Al llarg de nou temporades i 85 capítols, la recerca del quadre La Madonna del parell de melons va portar de corcoll la peculiar clientela del Café René i va fer petar de riure els espectadors de la sèrie Allo, allo. Gairebé 25 anys després de l’estrena de l’últim episodi, els fans de la mítica sitcom britànica tindran l’ocasió de reviure el seu humor esbojarrat gràcies a l’ARA: des d’aquest cap de setmana i fins al dia 19, el diari ofereix als seus lectors la sèrie completa.

La promoció consta de tres packs de DVDs i té un preu total de 49,99 euros. La sèrie no es podrà comprar als quioscos, sinó únicament a través d’internet, a la web Promo.ara.cat/allo-allo. L’enviament, gratuït en territori espanyol, es farà entre tres i cinc dies laborables després de la compra.

Estrenada per la BBC el 30 de desembre del 1982 -tot i que els set episodis restants de la primera temporada no s’emetrien fins la tardor del 1984- la ficció se situa a Nouvion, un poble del nord de França, durant la Segona Guerra Mundial. El personatge central de la sèrie és René Artois, el propietari d’un cafè que intenta mantenir-se al marge del conflicte bèl·lic però que, en contra de la seva voluntat, acaba treballant per a tots els bàndols alhora. D’entrada, dos oficials alemanys l’obliguen a amagar un quadre molt valuós -entre altres objectes- amb la intenció de quedar-se’l un cop s’acabi la guerra. Alhora, però, un agent de la Gestapo enviat per Hitler precisament per recuperar la pintura -però que també se la vol quedar per a ell- es converteix en client habitual de l’establiment. Mentrestant, la resistència francesa ha instal·lat a l’habitació de la seva sogra un aparell de ràdio per parlar amb Londres mentre busca la manera de repatriar dos aviadors britànics que, de moment, s’amaguen al mateix cafè. A més, un espia anglès que es fa passar per gendarme visita sovint el local. I per acabar-ho d’arrodonir, un soldat italià intenta seduir la seva dona. A tot això s’hi suma l’interès mal dissimulat del René per les cambreres del cafè i les inevitables dificultats de comunicació que es produeixen entre persones de quatre nacionalitats diferents.

Tot plegat va donar lloc a una inacabable successió de malentesos i embolics que van convertir la sèrie en un clàssic de l’humor televisiu britànic i que van deixar a la memòria de molts espectadors algunes frases cèlebres dels seus personatges, com el repetit “bon deia” amb què el suposat gendarme -que no sabia tant de francès com volia fer creure- saludava cada dia la parròquia del Café René.

La ficció es va mantenir en antena al Regne Unit fins al desembre del 1992, tot i que el ritme d’emissió va ser irregular: les quatre primeres temporades -que formen el primer dels tres packs de la promoció de l’ARA- van tenir entre sis i vuit capítols, però la cinquena va constar de 26 episodis, que van ocupar bona part del curs 1988-1989 -i que s’engloben en el segon pack -. Les quatre entregues restants -que componen el tercer volum- van tornar a ser curtes, d’entre sis i deu capítols cadascuna. A més, es van rodar dos episodis especials de Nadal, que també formen part de la col·lecció que ofereix l’ARA.

Durant els anys 90, els espectadors catalans van poder gaudir d’ Allo, allo doblada al català gràcies a l’emissió que en va fer TV3. Aquesta versió és la mateixa que s’ha inclòs als DVD que ofereix l’ARA, en què també s’hi pot trobar la versió original en anglès i les traduccions al castellà, el basc i el gallec. A més, hi ha l’opció d’activar els subtítols tant en català com en castellà. Entre els continguts extres inclosos a la col·lecció hi ha el guió de l’últim episodi, algunes actuacions musicals a càrrec dels actors de la sèrie i una entrevista a Gorden Kaye, l’intèrpret que donava vida al René i que precisament va morir aquest mes de gener, amb 75 anys.

A més de Kaye, formaven el repartiment de la sèrie actors com Carmen Silvera, Guy Siner, Kim Hartman, Richard Marner, Sam Kelly, Vicki Michelle o Kirsten Cooke. Jeremy Lloyd i David Croft en van ser els creadors i guionistes.