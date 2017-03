'La Razón' es munta una pel·li de catàstrofes amb LinkedIn

260x366 "El Govern sobre la consulta il·legal: 'No caldrà ni aplicar el 155'", portada de 'La Razón' "El Govern sobre la consulta il·legal: 'No caldrà ni aplicar el 155'", portada de 'La Razón'

Agafin les crispetes i els Peta-zetas. “Derrota i devastació”, “naufragi”, “pla de fugida”, “campi qui pugui”, “hecatombe que s'aproxima”, “taula salvavides”, “desastre total”, “s'escampa el temor”, “alerta”. ¿Quina notícia justifica aital concentració de calamitats que necessitaria de dotze o tretze Bruce Willis per resoldre-la? Doncs que les sol·licituds de cursos d'anglès s'han duplicat entre assessors de la Generalitat, cosa que a 'La Razón' li permet afirmar que preparen una estampida. Si són pel Barri Gòtic, prop de Palau, vigilin que la turba de càrrecs de confiança no se'ls emporti. Més fiable que les triangulacions de Saturn, els budells dels pollastres o els pòsits del te, el nombre de cursos d'anglès és el nou i cientifiquíssim mètode per detectar la imminència d'unes eleccions. La notícia –signada per l'excap de premsa de Montilla, Toni Bolaño– explica també que alts càrrecs de la Generalitat passen “hores de la jornada laboral navegant a LinkedIn”. La font? Anònima, esclar: es diu que els informàtics de la Generalitat han aixecat la llebre, alarmats en veure quanta estona naveguen per aquest portal. És a dir, que estem en un interessant cas d'espionatge. O bé de simple i mala literatura.

Un alcalde català

Titular a 'El País': “Un exalcalde català nega suborns en el cas Pretòria”. Parlen del socialista Bartomeu Muñoz. Hi cabia perfectament “del PSC”, que aporta més informació, però en canvi se subratlla la seva condició de català. ¿Escriurien manxec, càntabre o castellano-lleonès? El titular fa combo: evita criminalitzar la sucursal del partit preferit del diari i estén la idea de corrupció lligada inherentment a catalanitat. He mirat l'etiqueta “Bartomeu Muñoz”, per cert, a la web d''El País'. Cal retrocedir una cinquantena de notícies i anar fins al novembre del 2009 per veure el PSC esmentat en un titular sobre el cas.