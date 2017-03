Llàgrimes dels diaris afins al PP per la solitud de Rajoy

260x366 "Rajoy descarta eleccions malgrat la 'traïció' de Rivera a l'estiba", portada de 'La Razón' "Rajoy descarta eleccions malgrat la 'traïció' de Rivera a l'estiba", portada de 'La Razón'

El conflicte de l'estiba, més enllà de la importància sectorial que té, és d'interès informatiu perquè està evidenciant la fragilitat del govern Rajoy. “Derrota de Rajoy al Congrés”, titula 'El País'. “El Govern del PP pateix la primera gran derrota, que palesa la seva debilitat”, diu 'La Vanguardia'. I l'ARA, en una línia similar: “El PP es queda sol al Congrés”. El Mundo treballa sobre aquest mateix eix, però en direcció contrària: “PSOE i C's deixen sol el PP amb el problema dels estibadors”. La idea és idèntica, però aquí ja no es parla del PP i la seva debilitat, sinó de com els pèrfids socialistes i taronges han abandonat el pobre Rajoy amb el problema. També l''Abc' pressiona els partits de l'oposició amb el titular “El veto al decret de l'estiva posa en escac la legislatura” i una foto amb els estibadors alçant el puny (que surt a altres mitjans, però amb una mida molt més mesurada).

Ara bé, és evident que no serà aquesta la fractura que farà saltar pels aires la legislatura. Així que 'La Razón' aprofita per recordar-ho: “Rajoy descarta eleccions tot i la “traïció” de Rivera en l'estiba”. L'editorial, punitiva, esclar: “PSOE i Ciutadans multen Espanya”. La generosa obertura portuària fa que passi desapercebut un mòdul de portada on es llegeix: “L'exèrcit completa l'enviament de cent blindats a Catalunya”. Jo he mirat per la Diagonal, i res.

Masclisme

Quan el 'Diario de Asturias' envia un tuit amb el titular “Fernando Alonso passeja la seva nòvia italiana per Astúries” hauria d'aclarir si la porta amb corretja al coll, arnès o carretó. ¿Pel fet que la noia és guapa vol dir que només li interessa exhibir-la i que ella accepta el rol? I, posats a aclarir, que diguin també per què la mostren en banyador i reclinada al sofà d'una casa, si la noia ha penjat una foto seva a la muntanya asturiana. I vestida del tot.