Llibertat d'expressió? No, si es tracta d'atacar l'esquerra

"Alsina reprèn Cassandra, condemnada pels tuits sobre Carrero" ('El Español'), "Aquests són els tuits més cruels de Cassandra, la nova musa de la ultraesquerra" ('Esdiario') o "La covarda tuitera de Carrero es refugia a Twitter per queixar-se "del lamentable tracte" de Carlos Alsina en una entrevista" ('Periodista Digital'). Són alguns dels titulars que campen per alguns mitjans digitals. Dies d'arqueologia immunda, per cert, en què se li retreuen missatges de quan la noia tenia només 15 anys. La politització del seu cas ha fet que la caverna faci passar el seu odi a l'esquerra per davant de la més elemental defensa de la llibertat d'expressió. La mateixa neta de Carrero Blanco ha dit que presó per uns acudits –que l'ofenen i els troba fastigosos– és una barbaritat. Però la guerra (editorial) és la guerra. Mentrestant, la premsa internacional ('The Guardian', RTBF, 'Clarín'…) subratlla en els seus titulars que els acudits pels quals ha estat condemnada es refereixen al (estava a punt d'escriure 'periclitat') franquisme.

Per cert, Cassandra Vera és una dona transsexual. Aquest tret seu té una rellevància zero a l'hora de tractar la notícia que ens ocupa. I, tanmateix, ha fet algunes aparicions ofensives a la premsa. Com Jorge Bustos, a 'El Mundo', que comentava l'essencialíssima dada del seu timbre de veu durant una entrevista: "Esperava una cosa més melòdica, menys pedregosa, però en tot cas no se m'acudiria fer broma respecte de la condició trans de l'entrevistada, perquè jo soc un home del meu temps". No se m'acudiria, però ja ho he fet, esclar.

I, per cert, bis. Durant el judici, els magistrats s'adreçaven a la tuitera en masculí. Aquests mitjans que clamen al cel contra uns acudits relatius a uns fets de fa quasi mig segle no han dit ni mu de l'estigmatització que implica recordar-li a cada vocatiu el seu passat amb una identitat sexual que ella ha deixat enrere explícitament.