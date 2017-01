Llum verda a un format d’humor de Dani Martínez i Flo

Florentino Fernández, més conegut com a Flo, i Dani Martínez tornaran a treballar junts en un nou programa, tal com publica Vertele, que confirma que el programa pilot que van enregistrar ha rebut la llum verda de Mediaset perquè el format s’emeti a Cuatro. De moment, només se sap que es tracta d’un format d’entreteniment en què abordaran des d’un punt de vista còmic els temes de més actualitat.

Tot i que des del grup mediàtic apunten que la franja d’emissió encara no està decidida, hi ha veus que apunten que l’espai té la voluntat d’enfrontar-se al programa de La Sexta Zapeando, on també repassen amb humor els temes d’actualitat. De fet, no seria estrany que acabin a la sobretaula, on s’emetia Tonterías las justas, el format d’humor on van col·laborar el 2010.

La producció va a càrrec de Mediapro, 100 Balas i Globomedia, que també produeix Zapeando. Martínez i Fernández han treballat anteriorment com a tàndem còmic a la televisió. A més de col·laborar a Tonterías las justas també ho van fer al programa Otra movida, a Neox.