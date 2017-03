Lolita rellevarà Bertín Osborne com a entrevistadora de La 1

De diminutiu a diminutiu: va marxar Bertín però ara arribarà Lolita. Ahir el consell d’administració de RTVE va aprovar que Gestmusic Endemol produeixi un programa d’entrevistes amb la cantant i actriu com a presentadora. Sota el nom de Lolita tiene un plan, el nou espai tindrà un format similar al d’ En la tuya o en la mía, el programa que conduïa Osborne fins que va marxar precipitadament a Telecinco.

Lolita debutarà a l’estiu: llogarà una casa per desconnectar-hi, però hi convidarà famosos, de tres en tres, amb els quals passarà 24 hores en un entorn relaxat, amb la pretensió de mostrar què fan les celebritats quan no estan en actiu. Tot i que TVE era propietària del nom En la tuya o en la mía, finalment ha optat per un títol diferent.

A més, el consell d’administració de l’ens va aprovar també que tiri endavant la segona edició de MasterChef Celebrity, la versió amb concursants famosos del talent culinari coproduït amb Shine Iberia.