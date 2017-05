L’oncle Walt se’ns jubila

Quan Walt Mossberg va començar a publicar el 1991 la seva secció Personal technology al Wall Street Journal dels dijous, jo ja portava una dècada escrivint sobre andròmines que s’endollen, però el vaig admirar immediatament per haver aconseguit que un dels diaris més poderosos del món dediqués cada setmana un espai fix al tema. Durant 22 anys hi va combinar l’anàlisi de nous productes i serveis amb un popular consultori on responia a les consultes dels lectors. Es va convertir en un dels personatges més respectats del sector tecnològic, amb capacitat per ensorrar qualsevol producte amb un comentari desfavorable, i un dels pocs que disposaven d’accés privilegiat als directius de les empreses del ram: l’única vegada que Bill Gates i Steve Jobs van compartir escenari en públic va ser l’entrevista conjunta que Mossberg els va fer el 2007 a la conferència sobre tecnologia i mitjans de comunicació All things digital que organitzava cada any amb la seva sòcia, la també periodista Kara Swisher.

Ara Mossberg, de 70 anys, ha anunciat que es jubila. Aquesta setmana està fent les últimes entrevistes a directius -ahir els va tocar a Dean Baquet ( New York Times ), Steve Ballmer (ex-Microsoft), Reid Hoffman (LinkedIn) i Andy Rubin (creador d’Android)- i la setmana passada va publicar la seva última columna setmanal, que des del 2014 apareixia a Recode, la web d’informació que va crear amb Swisher quan tots dos es van desvincular del Journal i que actualment forma part del conglomerat Vox Media, juntament amb altres mitjans com The Verge. La columna es titula The disappearing computer, i el veterà periodista hi pronostica que la tecnologia, que ens complica la vida des de fa 40 anys per la dificultat de fer-la servir, serà pràcticament invisible d’aquí 10 o 20 anys: tots els objectes quotidians inclouran ordinadors i sensors, però no ens n’adonarem perquè hi interactuarem de manera natural. Sense deixar de recordar, però, una obvietat: que si hem de cedir les nostres llars, els nostres vehicles i la nostra salut a empreses tecnològiques privades, és urgent protegir-ho amb estàndards i lleis sobre privadesa i seguretat molt més estrictes que les actuals.