Luis Enrique anuncia que no renova i quatre claus del dia

1.

Luis Enrique posa fi al seu regnat. El tècnic comunica que abandonarà el club aquest juny just el dia que el Barça recupera el liderat després d'imposar-se 6 a 1 a l'Sporting.

2.

Qui pot i qui no pot substituir Luis Enrique? De Valverde a Sampaoli, passant per Koeman, o apostar per l’actual cos tècnic.

3.

L'estudi olotí RCR guanya el premi Pritzker d'arquitectura. El jurat del guardó, considerat el 'Nobel' d'arquitectura, destaca la tasca individual de Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta i el fet que treballin en equip. Formen el segon despatx de l'Estat que guanya el premi, després de Rafael Moneo.

4.

Les obres més emblemàtiques de l'estudi RCR d'Olot. Els arquitectes han acumulat multitud de premis amb projectes com el restaurant Les Cols o la biblioteca Joan Oliver.

5.

El jutge reobre el cas dels ‘papers de Bárcenas’. De la Mata cita Correa i García Pozuelo, que van dir al judici de la Gürtel que el PP cobrava comissions.