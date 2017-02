Luis Enrique al punt de mira: tirar la pedra i amagar la mà

260x366 Sport Sport

És obvi que els diaris en paper ja no han de ser el recull de fets del dia anterior. Cal donar claus, context, històries i, si es pot, avançar els escenaris de futur. Però aquesta part prospectiva sovint es converteix en tèrbola: els diaris deixen d'intentar endevinar o avançar què passarà i busquen directament generar-ho. Les enquestes electorals en són l'exemple més clamorós.

Avui, el diari 'Sport' publica una foto lúgubre de Luis Enrique –el pobre home envoltat de negre– i li plantifica un titular sagnant en majúscula: “Assenyalat”. Segons explica el subtítol: “Luis Enrique és mirat amb lupa pel seu propi equip i per la directiva”. I una peça, sota l'epígraf de 'Confidencial', remata: “Veus crítiques al vestuari”. 'El Periódico', del mateix grup editor, també posa la foto del tècnic blaugrana obrint la seva primera pàgina i titula: "Final de cicle?". Ah, l'interrogant! L'eterna assegurança gratuïta dels periodistes. En totes dues portades es tira la pedra i s'amaga la mà. Si no hi ha crítica pública, aleshores és el diari qui en realitat està catalitzant el malestar i dirigint-lo cap a una mesura molt concreta.

Resulta, a més, que, el mateix dia, el diari rival –'Mundo Deportivo'– enfoca l'assumpte d'una manera diametralment oposada: “Tanquen files”, diu la portada. I el subtítol ho desenvolupa: “Les discrepàncies quedaran en l'ordre intern, mentre la 'caverna' bastoneja Lucho”. En què quedem? Costa saber quin dels dos diaris té raó. Però és evident que l''Sport' intenta desestabilitzar Luis Enrique, mentre que 'Mundo Deportivo' el vol amarrar. En tot cas, s'ha de consignar que els atacs a Luis Enrique des del grup Zeta estan sustentats en a) fonts anònimes b) fets molt subjectius, com ara “mirat amb lupa” i c) un interrogant que acusa sense mullar-se.

"Assenyalat”? I tant: però, de moment, per dos mitjans que, aparentment, busquen generar una nova profecia autoacomplerta.