L'última de la caverna: l'independentisme és pseudociència

260x271

Una més per al catàleg. Després de nazis, inquisidors, etarres o trumpistes, ara els independentistes catalans són… homeòpates perillosos! 'El Español' dedicava un article a desemmascarar l'horticultor Josep Pàmies, que promou remeis prohibits per la llei i rebutjats del tot per la comunitat científica. Per si no el coneixen: un tipus sense títol mèdic –o escrúpols– capaç de recomanar marihuana en microdosis a un nadó amb convulsions epilèptiques, a través de la seva web, sense ni tan sols examinar el bebè o estudiar el cas particular. Doncs bé, 'El Español' el pentinava, i molt ben pentinat, en un notable article i el titllava directament d'"engalipador".

Ara bé, tot d'una, topàvem amb aquesta declaració seva: "No només vull aconseguir que Catalunya s'independitzi d'Espanya. També vull la independència de les farmacèutiques". No ve gaire a tomb, però va, passem-ho. Després ve aquesta altra frase: "A l'associació hi ha socis i amics com Teresa Forcades, una coneguda independentista catalana que també defensa les mateixes pseudoteràpies i amb qui ha compartit desenes de conferències". No hi ha cap lligam, zero, entre aquestes lamentables teràpies i l'independentisme. Hi deu haver altres xarlatans que també suggereixen que el càncer es cura amb kalancoes i que seran defensors de l'unionisme, el Getafe CF, les lletres de Mecano o la pinya a la pizza. L'article encara insistia, un cop més, en la filiació 'indepe' del duo Forcades-Pàmies. I, just després d'un d'aquests esments, deixava anar: "D'on surten les idees de Pàmies? Com ha aconseguit esquivar la justícia?" La resposta subliminar era clara: les idees surten del pèrfid independentisme i ha esquivat la justícia perquè és-un-dels-nostres.

Potser el lector diu que filo massa prim. Pot ser: diria que la infusió d'estèvia no se m'ha posat precisament bé.