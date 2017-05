Manel Navarro: l''operació diàleg' deixa anar un gall

260x366 Manel Navarro durant els assajos d'Eurovisió / TATYANA ZENKOVICH / EFE Manel Navarro durant els assajos d'Eurovisió / TATYANA ZENKOVICH / EFE

Això de l'operació Catalunya –el revers encara més lleig de la mal anomenada 'operació diàleg'– no són només policies polítics pagats amb els recursos de tots, ministres enxampats en gravacions i tanmateix impunes o fiscals amb reputada capacitat creativa: els mitjans també hi són una peça fonamental. El que ja costava més d'imaginar és que el sabadellenc Manel Navarro, candidat espanyol a Eurovisió, fos un element més del collage. Però això és el que és després d'un article a 'El Español': "Manel Navarro, última peça de l'acostament de RTVE a Catalunya". Insinua que la seva polèmica designació no tenia res a veure a acontentar Sony, la productora del noi, sinó que era un pla del director de la cadena –i ex cap de premsa d'Alícia Sánchez-Camacho–, el català Eladio Jareño.

Què podia fallar? Alçar-se al podi a Eurovisió de ben segur que neutralitzaria la mobilització independentista de cara al setembre.

El cas és que Manel Navarro ha quedat últim. I, com acostuma a passar, s'ha produït l'efecte De la Rosa: ara ja no és el candidat espanyol, sinó "un català". Diversos mitjans subratllen el seu origen. A 'La Voz de Talavera' titulen, per exemple: "El català Manel Navarro deixa Espanya en últim lloc". Traïdor, 'separata'! No trobo retalls que consignessin el caràcter gallec de Lucía Pérez (posició 23 de 25) o l'extremenya Soraya Arnelas (24 de 25). Tornant a l'eurovisiu fracàs d'enguany, diu 'El Español' que tot formava part "d'una estratègia per contrarestar TV3". Es nota que van a totes: "L'elecció de Navarro ha permès a RTVE justificar que aquest any les votacions d'Espanya comptin amb la Sagrada Família de fons, al contrari del que passava fins ara, que era el Palau Reial de Madrid". Vatua, quin detallàs!

Però va Espanya i queda l'última. Allò que un fiscal t'afina, Manel Navarro t'ho desafina.