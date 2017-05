Maniobres per minimitzar la caiguda de Sandro Rosell

260x366 Portada 26 maig Mundo Deportivo Portada 26 maig Mundo Deportivo

La detenció i el posterior engarjolament de Sandro Rosell ha fet evident com, dels tres diaris esportius catalans, n'hi ha un que ha rebut la notícia amb òbvia incomoditat. Tot arrenca el 24 de maig. 'L'Esportiu' obre portada amb la fotografia de l'expresident del Barça i el titular “Sota sospita”. L''Sport' també hi dedica el principal espai, foto gran inclosa, i el titular “Detingut” en lletres majúscules i ben grosses. 'Mundo Deportivo', en canvi, ho relega a la segona notícia amb el titular “Rosell, detingut per presumpte blanqueig” i una foto petita en la qual Rosell resulta quasi indistingible. És cert que el diari obria amb un tema propi –que Valverde firmaria per tres anys per al Barça– però feia tota la fila de notícia disparada justament per minimitzar l'altra: fa dies que s'ha publicat arreu que el fins ara tècnic de l'Athletic ja treballa per al Barça.

En tot cas, aquest divendres tocava informar de la decisió del jutge d'enviar-lo a la presó, sense fiança. “A la garjola”, titulava 'L'Esportiu', un altre cop amb foto gegant. Per a l''Sport' era segona notícia, però el titular era inequívoc: “Rosell, a la presó”. 'Mundo Deportivo' tornava a minimitzar l'assumpte. Posava un titular genèric, com a segona notícia, on es llegia “El futbol, als tribunals”. Les fotografies corresponien a Rosell, Cristiano i Laporta. Visualment igualava, doncs, els dos expresidents blau-granes, tot i que la notícia per a Rosell era que el posaven entre reixes, mentre que en el cas de Laporta l'assumpte és que l'Audiència l'ha exonerat. La paraula clau del dia, que era 'presó', apareixia ben petita, en un subtítol. I la crònica, ehem, estava signada per Efe. Les adhesions excessives tenen aquest perill d'arrossegament: si s'aposta per cavall perdedor, el mitjà acaba retratat.