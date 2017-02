Manolo Lama i Jesús Gallego estrenen avui ‘El golazo de Gol’

Gol estrena aquest migdia El golazo de Gol, el nou espai d’anàlisi de l’actualitat futbolística que conduiran Manolo Lama i Jesús Gallego i que s’ha de convertir en l’emblema del canal en obert de Mediapro. El programa s’emetrà de dilluns a divendres de 14.00 a 16.00 i s’enfrontarà a Jugones -que condueix Josep Pedrerol a La Sexta- i Deportes Cuatro, l’espai que copresentava Lama fins al setembre, quan va ser acomiadat de Mediaset. Tot i així, el periodista ja admet d’entrada que la batalla per aconseguir la confiança dels espectadors es lliura a llarg termini: “Venim humils a aportar el nostre camió de sorra. En audiència ens guanyaran, de moment, però en il·lusió no”, adverteix Lama.

Un dels punts forts del programa és que disposarà de més imatges que els seus rivals, ja que podrà oferir resums de fins a 12 minuts de cada partit de Lliga i de Copa, uns drets que té en exclusiva Mediapro. Per això el programa diu que mostraran “tot el que no s’ha vist en altres espais”. Lama promet, a més, que buscaran “una nova manera d’explicar les coses”, i avança que el Barça i el Madrid no ho seran tot: “Hi haurà lloc per al futbol femení, les categories inferiors i qualsevol altre esport”, assegura.